أنسحاب وزير الهجرة الاسبق الدكتور عبد الصمد من الانتخابات 

عقدت الاطراف الكوردية ببغداد عدة لقاءات بمقر الجبهة الفيليية ، من أجل دعم المرشحين في الدوائر الانتخابية وعدم تشتت الاصوات وبعد مشاورات مع المرشحين أعلن الدكتور عبد الصمد رحمن وزير الهجرة الأسبق والمستقل من الدائرة الانتخابية الثانية ببغداد أنسحابه لصالح آزاد حميد شفي، وهذا غير مسبوق وهو وعي انتخابي وشعور وطني بالمسؤولية ،واللقاءات مستمرة حول ذات الموضوع ونأمل ان يحذوا بقية المرشحين حذو الدكتور عبد الصمد من أجل خدمة المجتمع ولتكون خطوة بالاتجاه الصحيح وعدم تكرار أخطاء الماضي .

صلاح شمشير

الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين

٢٠٢١/٦/٢٢

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