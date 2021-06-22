إنتاج الكهرباء يتجاوز 20 ألف ميغاواط

بغداد: طارق الأعرجي

قال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي: إنَّ “الجانب الإيراني قام خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة معدلات ضخ الغاز باتجاه العراق لتصل إلى 30 مليون متر مكعب قياسي يومياً بعد أن انخفضت إلى 17 مليون متر مكعب قياسي يومياً”.

وأضاف أنَّ “الزيادة أسهمت بتشغيل عدد من الوحدات التوليدية في محطات (المنصورية والصدر وبسماية) الغازيات مما أسهم بزيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 20100 ميغاواط وانعكس إيجاباً على زيادة التجهيز للمواطنين في بغداد والمحافظات”.

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