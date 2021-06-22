التقاعد تتحدث عن مطالب المتقاعدين : هذا ما يحدث بشأن زيادة رواتبهم

أكدت هيأة التقاعد الوطنية، أمس، أنها رفعت مطالب شريحة المتقاعدين بزيادة رواتبهم إلى “الجهات العليا”، وفيما شدد على أن موازنة العام لم تتضمن زيادة على الرواتب، قالت إن الزيادة يمكن تفعيلها العام المقبل.

وقال مدير علاقات واعلام التقاعد العامة، علاء محمد في تصريح لـ(المدى) إن الهيأة تتابع “تظاهرات ومطالب المتقاعدين لزيادة رواتبهم، واستقبلت طلباتهم وخاطبت الجهات العليا لإيصال صوتهم والعمل على تفعيل الزيادة وفق تشريعات قانونية”.

وأشار إلى أن “زيادة رواتب المتقاعدين لا تتم الا من خلال تشريعات قانونية من جهات عليا”، مبينا أن “هيأة التقاعد الوطنية جهة تنفيذية، والقوانين تشرّع من مجلس النواب”.

وأردف بالقول، إن “اللجنة القانونية النيابية حسمت الموضوع فيما يخص رواتب المتقاعدين، وصرحت بأن الزيادة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق قانون وتشريعات”.

وتابع أن “الموازنة المالية لعام 2021، لم تتضمن أية زيادة لتخصيصات هيأة التقاعد، وبالتالي لا يمكن زيادة رواتب المتقاعدين لكن بالإمكان النظر في زيادة رواتبهم في العام المقبل”.

وتظاهر العشرات من المتقاعدين أمام مبنى هيأة التقاعد في بغداد قبل أسابيع للمطالبة بزيادة رواتبهم، وقالوا إنها لم تعد تكفيهم بسبب زيادة أسعار الكثير من السلع والبضائع بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار.

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