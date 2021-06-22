الديمقراطي الكردستاني: الإقليم سلم بغداد بياناته المالية

ذكرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، أمس الاثنين، ان حصول إقليم كردستان على حصته من الموازنة للعام الحالي جاء بعد الإيفاء بالالتزامات، لافتة إلى تقديمه كامل بياناته المالية إلى السلطات الاتحادية.

وقالت النائبة عن الكتلة اخلاص الدليمي إلى (المدى)، إن “حصول الاقليم على حصته من الموازنة جاء نتيجة الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها مع الحكومة المركزية”. وتابعت الدليمي، أن “الإقليم قدم إلى السلطات الاتحادية عبر ديوان الرقابة المالية كافة البيانات المالية”.

وزادت، ان “قانون الموازنة الاتحادية واجب التطبيق على الجميع والمواد التي تم وضعها بشأن الالتزامات المتبادلة مع إقليم كردستان جاءت بعد جولة من المفاوضات والمباحثات”.

وعدت الدليمي، ما حصل “هو رسالة ايجابية تدل على تقدم العلاقات بين بغداد واربيل وتجاوز مرحلة الخلافات السابقة”.

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