الى حكومة اقليم كوردستان ، الكورد الفيليين لم ولن يكونوا جحوشاً !!!

إعلامكم الغير منصف والمخجل الذي لا يذكر كل الحقائق التي حدثت في العراق ، الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي ومنها الجريمة الأولى بحق الكورد الفيليين والتي راح ضحيتها اكثر من عشرين الف شاب كوردي فيلي وتهجير مئات الآلاف الى الجمهورية الاسلامية الايرانية . ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم وإسقاط الجنسية العراقية .

هذه الجريمة التي لا يذكرها لا مستشاريكم ولا كُتّابكم ولا حتى في الإعلام المرئي وكأن هذه القضية ليست قضية عراقية وتخص الكورد ، إن كنتم تعتقدون أن ماساة الكورد محصورة فقط في اقليم كوردستان فأنتم على خطأ وعليكم التفكير كثيراً وتعلموا أن الكورد الفيليين قدموا الشهداء من اجل القضية الكوردية في الوقت الذي كان جحوش كوردستان يقتلون الكورد بالتعاون مع النظام الصدامي المجرم .

الكورد الفيليين لم يخونوا القضية الكوردية كما فعلت البعض من العشائر الكوردية في كوردستان وهم الان معززين مكرمين في الاقليم يصولون ويجولون وكأن شيئاً لم يكن .

إعلامكم يبدأ بالحديث عن الكورد الفيليين في الانتخابات ليوجه التهم الغبية لهم بانهم شيعة وتذهب اصواتهم الى الاحزاب الشيعية و جحوشكم وأبنائهم يرشحون انفسهم في الإنتخابات ويحصلون على الأصوات ولا تتكلمون عن جرائمهم .

عليكم أن تخجلوا ولو قليلاً فمن بغداد كانت ترسل اليكم المساعدات من التجار والموظفين والعمال والكسبة وإجتماعاتكم كانت تعقد في بيوت الكورد الفيليين والفرع الخامس في بغداد كان من انشط الفروع في العراق .

حتى عندما يريد الكورد الفيليين أن يدخلوا الانتخابات ترسلون أعضاء من احزابكم ليُرشحوا أنفسهم بدلاً من المستقلين ، وبالمناسبة من منكم في الاقليم يعطي صوته للمرشح الكوردي الفيلي .

الكورد الفيليين لم يخونوا في احداث كركوك ، فألخونة في احضانكم وعليكم ان تخجلوا وتكونوا بالمستوى اللائق وتُنصفوا الكورد الفيليين .

وأخيراً ،،،

اقولها مرة اخرى وسأظل اقولها الكورد الفيليين لم ولن يكونوا جحوشاً !

بقلم

جلال باقر

‏22‏/06‏/2021

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