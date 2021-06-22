الى مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المحترمين

تحية تقدير واحترام

منذ عام 1016قدمت عدة طلبات لسيادتكم تخص وضع عملي حصرا كونه حالة منفردة تماما ، علما أن أول جهة أبلغها عن وضع عملي بتقديم طلب هو الجهة المختصة بعملنا “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” وفي عام 1016قدمت أكثر من طلب ،”وبسبب وضع عملي”حيث أنتقلت عام 1012من بغداد الى مدينة أخرى ، وبما يخص عملي فأن 2″سبعة”طلبات بتواريخ مختلفة من عام 1012قدمتها لسيادتكم ، وبعدد 94″تسعة وأربعون” طلبقدمته عام 1014، وفي سنة1010قدمت 49″أربعة وثلاثون” طلبوفي السنة الحالية 1011ولغاية الان قدمت 14″تسعةعشر”طلبا،وأن حصيلة عملي للسنوات السابقة وللآن معروفمدون وموثق عند “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” بالأضافة الى توثيقه عندي،ولا يوجد أي شخصيعمل بالمهنة يبيع ذهبه ويستدين عدة مرات مبالغ نقدية بسبب وضع عمله كما حصل معي ، وعند تقديمي الطلب بشكل متواصل ليس فقط للعلم به والاطلاع عليه وأنما لغرض تلافي هذا الوضع المستفرد بي وحدي، وماعدا عام 1012حيثانتقلت الى محافظة اخرى(بسبب وضععملي )، ألاأن حصيلة عملي للفترات السابقة ولغاية الأن موثقة لديكم ، فسبقوان قدمت أكثر من طلببتزويديحصيلة عملي لعام1016و 1012و 1014و 1010ولم أستلم الكتاب لغاية الان ،وكما ذكرت بما أن “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” هو الجهة المختصة بعملنافأرجو التفضل بتزويديكتابلحصيلة عملي للأعوامالمذكورة والاهتماملطلبي هذا بما يخص عملي والذي ما زال قائما بنفس الوضعلغاية هذااليوم الخميس 12/6/1011، وبسبب وضع عملي المنفرد سبق وأن قمت ببيعمصوغاتي الذهبية تباعا (وعدة مرات أرسلتلسيادتكمبعضا من وصولات بيعي الذهب في محال بالمنصور قرب الرواد) كذلك استدنتمبالغ نقدية، علما بأناليأس والأحباط وغيرها من الكلمات المشابهة ليس من صفاتيابدا، كما أن نتائج كل هذه الأوضاع تكون دائما لصالح موطني العزيزوالعظيمالعراقأجمل وطن بالعالم ولعامة شعبي الاصيل ، وأن وضع عملي زاد من اهتماميواحتراميلمهنتيوكلما يهمني ،وكل الاضرار هي دعما وسببا لثباتي أقوىعلى نفسمبادئي السامية وثوابتيالفاضلة ، وسبق لي وأن بلغت سيادتكم لبعض الأمور ونظرا للأوضاع القائمة لغاية الآن أؤكد عليهاوكالآتي :1-نظرا لهذا الوضع الغير طبيعي فأي كلام أو تصرف معاكس ومخالف لي أرجو مواجهتي به لأثبات صحته ،وأيحالة سلبية تخصني تعتبر مرتبة ومقصودة لي .2-لم أكلف أو أوكل أو أخول أي شخص بأداء أي عمل يخصني ، وهذا يعني أي موضوع يخصني يصدر من قبل أي شخص يعتبر باطلا وغير قانوني . وبالإضافةالى الطلبات السابقة التي قدمتها بما يخص عملي ، أرجو التفضل بالنظروالاهتمامالى طلبي هذا وبما يخص موضوع عملي أيضا .مع تقديري واحتراميلكم …ايمان الهاشمي محاسب قانوني ومراقب حسابات (الخميس 12/6/1011)