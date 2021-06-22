حقوق الإنسان: تحديات أكبر تواجه النازحين بعد عودتهم

اكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الاثنين، ان النازحين يواجهون مشكلات أكبر بعد عودتهم، لافتة إلى ان أغلبهم قد دمرت منازلهم ويعيشون في مناطق بلا خدمات. وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي لـ(المدى)،

إن “عمليات العودة الطوعية للنازحين مستمرة من خلال التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة”. وأضافت الحلفي، أن “النازحين يواجهون مشكلات أكبر عند عودتهم الى ديارهم، فالمشكلة ليست بإنهاء المخيمات كما يتصور البعض”. وأشارت الحلفي، إلى أن، “العائدين يجدون دورهم قد هدمت ومناطقهم بلا خدمات، مثل الكهرباء والمياه وغيرها، ويعانون من البطالة وعدم توفير فرص عمل”. وأوضحت الحلفي، أن “العديد من المخيمات تم إغلاقها بشكل كامل، مع بقاء ٢٧ مخيماً في اقليم كردستان”.

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