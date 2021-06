مؤتمر حول “إعادة النظر في الإبادة الجماعية في الشرق الأوسط اليوم”

نظمته جامعة COVENTRY – المملكة المتحدة مع جامعة سوران ، العراق

عنوان محاضرة البروفسور كمال عزيز قيتولي

بتأريخ18 حزيران 2021

تمت عملية الأنفال الأولى ضد الأكراد الفيليين في العراق: قضية ترحيل المواطنين العراقيين (الأكراد الفيليين بشكل أساسي) واحتجازأولادهم كرهائن من قبل نظام صدام البعثي ، 1980-1990.

الخلاصه

قبل الحرب العراقية الإيرانية بستة أشهر وفي 4 أبريل 1980 شرعت حكومة صدام العراقي في عمليات ترحيل جماعية للمواطنين العراقيين إلى إيران. يقدر الصليب الأحمر أن مائة ألف شخص قد تم ترحيلهم في الأشهر الستة الأولى وإجمالي ما يقرب من مليون شخص تم ترحيلهم خلال العقد 1980-1990. في الوقت نفسه ، تم احتجاز الآلاف من أقارب هؤلاء المبعدين كرهائن. تم ترحيل الغالبية فيما بعد واختفى ما يقدر بنحو 4000 من هؤلاء الرهائن وحتى الآن مصيرهم مجهول. مات آخرون ، إما في السجن أو على الجبهة في الحرب العراقية الإيرانية. تم استخدام العديد منهم في تجارب الحرب الكيماوية والبيولوجية العراقية.

جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واختفاء الرهائن

كانت خطط الإبادة الجماعية التي نفذها نظام صدام البعثيين هي:

اقتلاع الأكراد من العراق (عمليات ترحيل جماعي قسري داخلي وخارجي).

تعريب المناطق والمناطق الكردية.

تغيير قوي للهوية الكردية إلى العربية.

القضاء على الهوية والثقافة والتاريخ واللغة الكردية.

أخذ الرهائن وعمليات الأنفال لعشرات الآلاف من الشباب والنساء والأطفال واختفائهم في مقابر جماعية. ألانفال الأولى للأكراد الفيليين (20.000) ، الأنفال الثانية من عائلة البارزاني (8000) والأنفال الثالثة من العائلات الكردية من منطقة كرميان العراق (182.000).

استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ،

الإبادة الجماعية لأكراد الفيليين العراقيين على يد نظام صدام البعثي

الترحيلات الجماعية الخارجية

مصادرة جميع انتمائهم ووثائق الجنسية العراقية

أخذ الرهائن واختفائهم ومصيرهم مجهول

تعريب مدنهم وقراهم ومنازلهم

الإبعاد الخارجي

4 نيسان / أبريل 1980-1990 تم ترحيل ما يقرب من مليون مواطن عراقي – معظمهم من الأكراد الفيليين وغيرهم من المواطنين العراقيين قسراً إلى إيران. تم أخذهم من جميع أنحاء العراق وخاصة من بغداد والمدن والقرى الحدودية.

بدأت عمليات الترحيل في 4 مارس 1980 ، أي قبل ستة أشهر من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية.

واتهم المبعدون بأنهم من أصل إيراني.

صدر هذا القرار السري للغاية الخاص بالترحيل وأخذ الرهائن من قبل أعلى سلطة في العراق وبأمر مباشر من الرئيس صدام حسين في مرسوم سري للغاية رقم 666 صدر عام 1980 ووقعه صدام نفسه.

تمت مصادرة جميع ممتلكاتهم: ممتلكات ، أعمال ، أموال في البنوك ووثائق الجنسية العراقية.

لا يزال حوالي 5000 من المرحلين الفيليين المتبقين يعيشون في مخيمات اللاجئين في إيران: أي مخيمات آزنا وجوهروم. هؤلاء اللاجئون ما زالوا ينتظرون الحكومة العراقية لإعادة توطينهم في العراق.

أخذ الرهائن

لإسكات احتجاج أعضاء كل أسرة من المرحلين تم احتجازهم كرهائن.

تقريبا معتقل واحد لكل 10 مبعدين.

وكان معظم هؤلاء الرهائن من الرجال في سن 16-40.

كان العديد من الرهائن في الخدمة الوطنية عند القبض عليهم.

وسجن الرهائن في سجون مختلفة ونقلوا بين السجون. أبو غريب (أبريل 1980 – ديسمبر 1984) وقلعة السلمان (1984-1986) كانا من أهم السجون التي احتُجز فيها الرهائن. لما لا يقل عن 4 آلاف من رهائن الفيليين ، لا يزال مصيرهم مجهولاً.

أضراب الرهائن في سجن أبو غريب ببغداد في 30 أبريل 1981. بعد أحداث الشغب هذه وفي 14 يوليو 1981 تم أخذ المجموعة الأولى (حوالي 750) من الرهائن واختفوا.

تشكيل لجنة الإفراج عن الرهائن والمحتجزين في العراق 22 يونيو 1993 ، برلمان المملكة المتحدة ، لندن

الحملة والمنظمات الدولية اتصلت

منظمة العفو الدولية

محكمة العدل الدولية (دولة مستقلة أو منظمة دولية) والمحكمة الجنائية الدولية.

اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (للأعضاء الأوروبيين فقط)

الأمم المتحدة – حقوق الإنسان (السيد فان دير ستويل ، لا يمكن اتخاذ الإجراءات إلا لدعم قرارات الأمم المتحدة).

القراران 688 و 1441؟

الحكومة البريطانية والبرلمان ، والحكومة الأمريكية ومجلس الشيوخ ، وكل الاتحاد الأوروبي ، والاتحاد السوفيتي ، والصين ، والحكومات والمنظمات الشرقية والإسلامية والعربية)

هيومن رايتس ووتش

التجمع أمام البرلمان البريطاني – لندن يوم 16 أكتوبر 1995 يطالب بمصير الرهائن بعد 15 عاما

أجتماع عام للجنه في لندن 1994

أجتماع عام للجنه عام في لندن يوم 16 أكتوبر 1995 مصير الرهائن

كتيب نُشر عام 1988 عن قضية الكرد الفيليين وإجراءات الأمم المتحدة رقم 1503

تم رفع قضية الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية للأكراد الفيليين في 24/7/2004 إلى المحكمة العراقية الخاصة من قبل لجنة الرهائن و المحتجزين

قرارات الإبادة الجماعية التي تم تمريرها على الأكراد الفيليين في العراق

قرار الإبادة الجماعية الصادر عن مجلس النواب العراقي رقم 9 بتاريخ 14 نيسان 2008

المحكمة العراقية الخاصة 29/11/1010

مجلس الوزراء العراقي رقم 426 8/12/2010

مجلس النواب العراقي ، رقم 18 ، 2011العدد 6 ، 8 فبراير 2012

ألاستنتاج و المقترحات و المطاليب

ولا يزال مصير هؤلاء الرهائن مجهولا وعلى الحكومة العراقية الحالية تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مكان وجود الرهائن وما حدث لهم. على الحكومة العراقية إعادة تفعيل جميع حقوق هذه العائلات المرحّلة بخطة تعويض وتشجيع عودة الذين ما زالوا لاجئين في إيران والدول الأخرى

الاساتذه المحاضرين و المشاركين في هذا الموءتمر هم من الجامعات التاليه:

The American University of Iraq Sulaimani

University of Kent

Soran University

University of Sulaimania

Charmo University

University of Raparin

University of Duhok

University of Sharjah, the UAE

University of Gothenburg, Sweden,

Bar-Ilan University and Ariel University

University of Urbino and Researcher at the Geneva Centre for Security policy

Kurdistan Center for International Law

University of Melbourne

Johannesburg Institute for Advanced Study

مع أطيب تحياتي

كمال قيتولي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط