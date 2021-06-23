أمهات شهداء التظاهرات في ذي قار ينظمن وقفة احتجاجية للتضامن مع أم الشهيد الوزني

ذي قار/ حسين العامل

نظمت العشرات من امهات شهداء التظاهرات في ذي قار أمس، وقفة احتجاجية امام محكمة استئناف ذي قار للتضامن مع والدة الشهيد ايهاب الوزني والمطالبة بالقصاص من القتلة.

وقالت احدى المشاركات بالتظاهرة لـ(المدى) ان “التظاهرة امام القضاء تعبير عن رسالة احتجاج على التسويف في ملف محاسبة قتلة المتظاهرين”، مشيرة الى ان “الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين اخذت تضغط على القضاء والحكومة بصورة علنية للافراج عن المتهمين بقتل الناشطين والمتظاهرين مثلما حصل في قضية الشهيد ايهاب الوزني”.

فيما دعت متظاهرة اخرى للكشف عن مصير الناشطين المختطفين ومن بينهم الناشط البارز سجاد العراقي.

وكانت والدة الشهيد حمزة كامل قد دعت عبر تغريدة نشرتها على مدونتها الشخصية “امهات الشهداء في الناصرية للوقوف امام محكمة استئناف ذي قار لمساندة ام الشهيد ايهاب الوزني”، وختمت تغريدتها بالقول “دمنا واحد، من قتلني؟”. وتواصل والدة الناشط المغدور ايهاب الوزني المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين ولاسيما ولدها ايهاب اذ تعرضت للكثير من المضايقات من قبل عناصر من القوات الامنية عند محاولتها نصب خيمة اعتصام امام المحكمة. وأحدث اغتيال الناشط الكربلائي ايهاب الوزني، وهو مرشح سابق للانتخابات ومن قيادات الاحتجاج الشعبي في المحافظة المذكورة، الى انطلاق تظاهرات كبيرة في بغداد يوم 25 ايار 2021، وقد نجم عن الضغط الشعبي اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح، الذي ربط توقيت اعتقاله بحادث مقتل الوزني إلا ان القضاء أفرج عنه فيما بعد لعدم كفاية الادلة. وتقدر حصيلة ضحايا التظاهرات العراقية بما يقرب من 700 شهيد واكثر من 25 الف مصاب الكثير منهم تعرض لإصابات تسببت بإعاقة جسدية فيما ما زال مصير عشرات المختطفين والمغيبين من ناشطي التظاهرات مجهولا.

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