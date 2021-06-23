التخطيط: التعداد السكاني يحتاج إلى 130 مليار دينار

كشفت وزارة التخطيط، امس الثلاثاء، عن حاجة العراق لنحو 130 مليار دينار لإجراء التعداد السكاني، فيما أشارت إلى أن موازنة 2021 تخلو من اي تخصيصات لهذا الملف.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، مدير اعلام وزارة التخطيط لـ (المدى)، إن “اجراء التعداد السكاني في العراق اصبح امراً مستبعداً هذا العام، كون الموازنة المالية لسنة 2021 خلت من اي تخصيصات مالية لتنفيذه”.

وأضاف الهنداوي، أن “تنفيذ التعداد يحتاج إلى 130 مليار دينار لتغطية متطلباته، حيث ان غياب التخصيصات المالية افشل تنفيذه”، مشيراً إلى أن “التعداد بحاجة إلى تهيئة 150 الف عداد (شخص) متدرب، فضلاً عن شراء وتأمين ١٥٠ الف جهاز لوحي لاستخدامه في التعداد الذي ينفذ الكترونياً”.

وأشار الهنداوي، إلى أن “التعداد يحتاج أيضاً إلى تأهيل مراكز بيانات خاصة وتأمين خطوط الانترنيت وشبكة محمية وقوية”، مستطرداً بالقول “كما يحتاج إلى عملية الترقيم التي تسبق التعداد والتي تتطلب امكانيات مادية وبشرية كبيرة”.

وأوصت اللجنة الحكومية العليا للتعداد السكاني في العراق، العام الماضي، بتأجيل إجراء التعداد إلى العام المقبل، بسبب جائحة “كورونا” والأزمة المالية.

وقدرت وزارة التخطيط، في وقت سابق، عدد سكان العراق خلال عام 2020، بـ40 مليوناً و150 ألف نسمة، موزعون بواقع 50.50 ٪ للرجال و49.5 ٪ للنساء.

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