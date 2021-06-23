الصحة تشكو حال «الجيش الأبيض» والحوافز لم تُصرف

بغداد: شذى الجنابي

سجَّلت وزارة الصحة 214 وفاة وأكثر من 38 ألف إصابة بين ملاكات الجيش الأبيض منذ بداية الجائحة حتى الآن، بينما أكدت الوزارة عدم صرف الحوافز التي صوَّت عليها مجلس الوزراء للمتصدين للوباء أو تخصيص أراض لهم.

وكان وزير الصحة السابق حسن التميمي أعلن موافقة مجلس الوزراء على صرف مكافأة 10 ملايين دينار لأسر ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة، تقديراً لجهودهم من أجل سلامة المصابين، مع منح الجيش الأبيض بجميع عناوينه المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي لـ”الصباح”: إنَّ “ملاكات الجيش الابيض لا تزال تقف على خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة وحتى الان، على الرغم من تسجيل وفيات واصابات بين صفوفهم بسبب شراسة وسرعة انتشار الوباء”.

واشار إلى ان غالبية هذه الاصابات كانت بين الاطباء المقيمين الذين هم على تماس اكثر مع المرضى”.

ونوه الحلفي “بعدم صرف اي حوافز لعموم الجيش الابيض البالغة 500 الف دينار”.

واضاف أنَّ “مجلس الوزراء قرر خلال المدة الماضية تخصيص قطع اراض سكنية للعاملين الذين لديهم تماس مع المصابين مع ذوي ضحايا الجيش الابيض، لكن لا توجد حتى الان اي معلومات تفيد بتنفيذ اي من القرارات الخاصة بشأنهم”.

ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجّه مؤخرا بالتأكيد على المحافظين، بشأن تهيئة قطع أراض وتوزيعها بين منتسبي الجيش الأبيض دعما لهم في مواجهة جائحة كورونا، بحسب ما جاء في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ( 34 لسنة 2020 )، واستنادا إلى ما عرض في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة فيروس كورونا) في جلستها الثانية المنعقدة بتأريخ 13/ 2/ 2021 في المحافظات كافة.

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