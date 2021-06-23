بتوجيه من مسرور بارزاني .. تخصيص 2.5 مليار دينار لمعالجة مشكلة مياه الشرب في إقليم كوردستان

بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خصصت حكومة الإقليم مليارين و500 مليون دينار لمعالجة مشكلة مياه الشرب في الإقليم.

دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان قالت في بيان طالعته (باسنيوز)، إنه بناء على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبموجب قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 100 تاريخ 21 / 4 / 2021 الخاص بموسم الجفاف في الإقليم، تقرر تخصيص مليارين و500 مليون دينار لمعالجة مشكلة تأمين مياه الشرب للمنازل، كخطوة أولى في جميع المحافظات والإدارات المستقلة.

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