صحيفة اسبانية تكشف آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

زعمت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، توصل لاتفاق لتجديد عقده مع برشلونة لمدة عام واحد.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ويتواجد اللاعب مع منتخب بلاده الأرجنتين في البرازيل لخوض منافسات كوبا أمريكا 2021.

وتوضح صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، حقيقة توصل ميسي لاتفاق بشأن تجديد عقده مع برشلونة.

الصحيفة نفت الأمر وأشارت إلى أن ليو ميسي لم يعطِ كلمته النهائية للاستمرار في برشلونة.

ولم يتوصل ميسي إلى اتفاق مع برشلونة أو يتخذ قرارًا نهائيًا، كما أكد طرفا المفاوضات لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وتفيد الصحيفة وفقًا لمصادر مقربة من ميسي، أن المحادثات مستمرة في الوقت الحالي وهناك مقترحات متنوعة للإبقاء على النجم الأرجنتيني في “كامب نو”.

وهناك انسجام جيد بين ميسي ونادي برشلونة مع الرئيس خوان لابورتا، لكن من الضروري الاتفاق حتى ينعكس ذلك أخيرًا في عرض رسمي يمكن أن يوافق عليه ويقبله ميسي للاستمرار في ارتداء قميص البارسا، كما لم يتم إغلاق المفاوضات من مكاتب كامب نو.

العرض الذي قدمه برشلونة إلى ميسي يتراجع مع تخفيض كبير في الراتب كما هو متوقع في العقد الذي وقعه في2017 مع جوزيب ماريا بارتوميو كرئيس.

يلتزم نادي برشلونة بالامتثال للمعايير المطلوبة لحدود الراتب التي تفرضها الليغا، كما حذر خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، أمس.

برشلونة مع لابورتا في طليعة المحادثات مع كل من اللاعب ووكيله، والده خورخي اقترح على ليو الاستمرار لمدة موسمين في برشلونة حتى ما بعد كأس العالم في قطر، والتي ستقام عام 2022.

ولم يخف ميسي أنه في صيف 2023 يرغب في الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث قد يكون إنتر ميامي وجهته الأكثر ترجيحًا.

سيبلغ ليو من العمر 34 عامًا هذا الخميس، ولم يخف الرئيس بورتا في خطاباته الأخيرة لوسائل الإعلام ثقته في أن أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ برشلونة سينتهي به الأمر بقبول التجديد.

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