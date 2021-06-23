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منتخب كرواتيا يتأهل لثمن نهائي يورو 2020

منتخب كرواتيا يتأهل لثمن نهائي يورو 2020

حقق منتخب كرواتيا فوزاً كبيراً علي اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة الحاسمة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة يورو 2020.

انتهي الشوط الأول للقاء والذي جاء حماسياً ومتكافئاً بالتعادل بهدف لكل من المنتخبين، حيث

تقدم نيكولا فلاسيتش لكرواتيا في الدقيقة 17، ثم ادرك منتخب اسكتلندا التعادل في الدقيقة 42 عن طريق كالوم ماكجريجور.

وفي الشوط الثاني سيطر منتخب كرواتيا علي المباراة تماماً ونجح في اضافة هدفين عن

طريق لوكا مودريتش في الدقيقة 62، وايفان برسيتش في الدقيقة 77 من اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز كرواتيا بنتيجة 3-1.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الكرواتي رصيده الي اربعة نقاط في المركز الثاني بالمجموعة ليحسم التأهل لثمن النهائي، بينما ودع المنتخب الاسمتلندي منافسات اليورو بعد ان حل بالمركز الأخير.

 

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