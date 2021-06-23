PKK يقوّض العملية التعليمية في سيدكان

أكد مدير تربية قضاء سوران بأربيل، اليوم الثلاثاء، أن وجود حزب العمال الكوردستاني PKK في المناطق الحدودية بناحية سيدكان يقوّض العملية التعليمة في مدارس المنطقة، وأن المعلمين لا يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم بسبب وجود مسلحي الحزب الكوردي التركي.

وقال عزيز سعيد : «يعرقل وجود مسلحي PKK والقصف التركي المتواصل على المنطقة، العملية التعليمية في أكثر من 10 مدارس بناحية سيدكان، منذ سنوات».

وأضاف سعيد، أنهم لا يستطيعون إيصال الخدمات التعليمية كما يجب إلى تلك المدارس والمراكز التعليمية لذات الأسباب.

ويشكل وجود مسلحي PKK وتدهور الوضع الأمني في المناطق الحدودية بناحية سيدكان، عائقاً أمام توجه المعلمين إلى أماكن عملهم في مدارس المنطقة، كما يحول دول وصول مشرفي التربية إلى تلك المدارس. هذا عدا عن أن وجود الحزب الكوردي التركي أسفر عن تدهور أوضاع المناطق الحدودية هذه من كافة النواحي.

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