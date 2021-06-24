الكويت والبحرين تختتمان التصفيات من أجل البحث عن بطاقة التأهل

يختتم المنتخبان الكويتي والبحريني التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العرب “فيفا قطر” 2021 بمواجهة خليجية مثيرة على أمل انتزاع بطاقة التأهل للمجموعة الأولى التي تضم قطر والعراق وعمان.

وتمثل مباراة يوم غد /الجمعة/ فرصة للمنتخبين من أجل العودة إلى المنافسة على الساحة الدولية بعد أن شهدت المنافسات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في يونيو الجاري توقّف مشوار الفريقين في المنافسة على التأهل إلى النسخة المقبلة من المونديال.

ويعد المنتخب الكويتي من أبرز المنتخبات الخليجية، وله سجل كروي حافل بالإنجازات، فهو أول منتخب عربي آسيوي يتأهل لكأس العالم في إسبانيا عام 1982 بعد عامين فقط من تتويجه بكأس أمم آسيا للمرة الوحيدة في تاريخه عام 1980.

وتضم قائمة المنتخب الكويتي 23 لاعبا، هم: خالد الرشيدي، سامي الصانع، أحمد الظفيري، خالد محمد إبراهيم، فهد الهاجري، عيد الرشيدي، فواز عايض، بندر السلامة، شبيب الخالدي، فهد الأنصاري، حمد الحربي، فهد حمد، مهدي دشتي، حمد الغلاف، مبارك الفنيني، بدر المطوع، حسين اشكناني، يوسف ناصر، محسن التركماني، سليمان عبدالغفور، سعود الجناعي، فواز المبيلش، راشد الدوسري.

ويعد “الأزرق” المنتخب الأكثر تتويجاً بكأس الخليج، إذ يحمل في جعبته 10 ألقاب كان آخرها عام 2010 وهو العام الذي حصد فيه لقبه الوحيد لبطولة اتحاد كأس غرب آسيا لكرة القدم. ومن بين إنجازات المنتخب الكويتي الأخرى وصوله لربع النهائي في أولمبياد موسكو عام 1980 وتتويجه بميداليتين فضيتين في دورة الألعاب الآسيوية عامي 1982 و1998 وميدالية برونزية في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في قطر عام 2011.

على الجانب الآخر، يعيش منتخب البحرين صحوة كروية بعد أن حقق سلسلة من النجاحات على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، لاسيما عام 2019 الذي سيخلَّده تاريخ الكرة البحرينية، حيث حصد فيه المنتخب البحريني لقبين كبيرين في غضون خمسة أشهر فقط وهما بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم التي أقيمت في العراق وكأس الخليج في قطر.

واختار المدرب سوزا قائمة تضم 26 لاعبا هم: علي حرم وعلي مدن وحمد شمسان وسيد هاشم عيسى وجاسم الشيخ وكميل الأسود ومحمد مرهون وسيد رضا عيسى وسيد مهدي باقر وعبدالوهاب المالود وسيد محمد جعفر ووليد الحيام وإسماعيل عبد اللطيف وأحمد ميرزا ومحمد عبدالوهاب وأحمد بوغمار ومهدي حميدان وإبراهيم لطف الله وسيد شبر علوي وراشد الحوطي وعباس العصفور وسيد ضياء سعيد وجاسم خليف وعبدالله الهزاع ومحمد الرميحي وأحمد نبيل.

وسيخوض المنتخب البحريني تدريباته على ملاعب جامعة قطر، لتحضير الفريق لهذه المباراة المرتقبة.

وسبق للبحرين أن فازت بذهبية دورة الألعاب العربية عام 2011 ، وبالرغم من عدم تأهل البحرين لكأس العالم بعد، إلا أنها حققت انتصارات مميزة على المستوى القاري وكان أبرزها حصد المركز الرابع في كأس أمم آسيا التي أقيمت في الصين عام 2004.