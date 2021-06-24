بلاسخارت تصل كربلاء وتلتقي والدة ناشط قتلته الميليشيات

وصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس- بلاسخارت، اليوم الخميس، إلى منزل الناشط في التظاهرات الذي تم اغتياله برصاص “مجهولين”، في محافظة كربلاء، إيهاب الوزني.

ويتهم ناشطون مدنيون وعائلة الوزني القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي قاسم مصلح بإغتياله ، وقد القت قوة خاصة مؤخراً القبض على مصلح قبل ان يتم اطلاق سراحه تحت ضغوط الميليشيات التي اقتحمت المنطقة الخضراء وحاصرت مؤسسات حكومية فيها بالاضافة لمنزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، كما كان الوزني نفسه قد تحدث قبل مقتله عن تهديدات بالقتل تلقاها من مصلح .

وافادت مصادر اعلامية، بأن بلاسخارات وصلت إلى منزل الناشط إيهاب الوزني، والتقت والدته سميرة الوزني.

وتأتي الزيارة بعد أيام من محاولة والدة الناشط إيهاب الوزني، الاعتصام أمام محكمة كربلاء للكشف عن قتلة ابنها، في حين تعرضت خيمتها للتمزيق أكثر من مرة.

وفي غضون الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا، يوثق تجاهل سيارات الأمم المتحدة والدة الناشط إيهاب الوزني ، الأمر الذي رافقه انتقادات واسعة لسلوك الأمم المتحدة.

وأطلق عدد من المسلحين “المجهولين” ، بتاريخ 9 مايو/أيار الماضي النار على الناشط إيهاب جواد الوزني رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني ، أمام منزله وسط المدينة.

وقالت القوات الأمنية في المحافظة انها فتحت تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال ولم يتم الاعلان عن اي نتيجة لحد الان.

وتعرض العشرات من النشطاء في العراق خلال الفترات السابقة لعمليات خطف واغتيال، على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي والتظاهرات المطالبة بالخدمات والإصلاح ومحاربة الفساد، والحد من النفوذ الخارجي، خصوصاً الإيراني في العراق.

وعلى الرغم من اللجان التحقيقية العديدة المشكلة من قبل الحكومة العراقية في عمليات خطف وقتل الناشطين ، لكن لم تخرج أي واحدة منها بنتائج .

واظهرت لقطات فيديو نشرها نشطاء مدنيون الوزني جثة هادمة على نقالة ، فيما يصرخ احدهم ان الميليشيات الولائية التابعة لايران هي من اغتالته .

وكانت والدة الناشط البارز إيهاب الوزني ، صرحت في مقابلة متلفزة بعد اغتيال ابنها إنه “راح ضحية الدفاع عن الوطن ضد ميليشيات الخطف والقتل التابعة لإيران”.

وأوضحت ، أن ابنها كان يحلم بوطن، كما يريد جميع العراقيين، متساءلة “أين الحكومة من هذه الاغتيالات المتتالية؟ أين الذين قتلوا هشام الهاشمي؟.. هذه دولة ميليشيات”.

كما اعتبرت أن ذنب هؤلاء القتلى الذين وقعوا ضحية الاغتيالات في رقبة من قتلهم وكذلك محافظ المدينة.

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