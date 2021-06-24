رسميًا.. عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإسباني الموسم المقبل

قررت الحكومة الإسبانية عودة الجماهير من جديد مع انطلاق الموسم المقبل 2021/2022 من الدوري الإسباني، بعد موافقة وزارة الصحة.

ويغيب الجمهور عن مدرجات الملاعب الإسبانية منذ شهر اذار/مارس 2020 بسبب فيروس كورونا، ولُعبت مباريات الموسم الماضي بالكامل بدون جماهير.

وزيرة الصحة كارولينا داريا أكدت اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن الجماهير ستعود من جديد إلى ملاعب كرة القدم، وكذلك قاعات مباريات السلة.

وأضافت: “سنعود إلى الحياة الطبيعية من جديد، وستكون عودة الجماهير بنسبة، وذلك حسب الحد الذي يسمح به وباء فيروس كورونا”.

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد قبل أسبوع أن الجماهير ستعود بنسبة أكثر من 70% من القدرة الاستيعابية لكل ملعب.

وسينطلق الدوري الإسباني في اب/أغسطس المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد المحدد.

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