  رواية الكاتب سليم مطر ( كوكب الصفاء ) وكوكب التعاسة

النص الروائي يتحدث عن المقارنة بين المجتمع الذي اكتشف طريق سر السعادة , والمجتمع الذي اكتشف طريق سر التعاسة , في أسلوب روائي حديث قد يختلف التقليد , في للكثير من العتابات المبتكرة في المتن الروائي و حبكته الفنية , اضافة الى اعتماد النص على الرؤية الفكرية والفلسفية والتاريخية في التوثيق نشوء نظرية تطور الانسان من مرحلة القردية الى المرحلة الانسان , ويقف على قدميه بدلاً من الاربعة , وامتلاك العقل وأسلوب التفكير , اضافة الى طرح الاسئلة الملتهبة في عمقها الفلسفي , عن سر الوجود وماهيته وطاقته , ماهو الانسان وما هي روحانيته ؟, ماهو مصيره وماهي هويته ؟ وماهو والدور الخالق في مخلوقاته ؟ وماهو سر الوجود ؟ وروحانياته المادية والمعنوية , ودور فلسفات الأديان الروحانية ؟ . ان هذه الاسئلة الساخنة تطرح بعمق وغزارة في عمق الرؤية الفكرية الاكتشافية , من خلال المعايشة والتجربة , ورغم ان ( جميع الأديان والفلسفات تبدأ بمحاولة حل هذه المعضلة . نحن نفضل السلام الداخلي الذي ساد نفوسنا ومجتمعاتنا , لم يعد هذا السؤال يشكل مشجباً نعلق عليه مصاعب حياتنا وصراعاتنا ومخاوفنا من الحاضر والمستقبل , لم يبق منه غير جانبه الفكري والعقلي , قبل أية معضلة رياضية لا تمس عواطفنا وحياتنا ) ص63 . وكذلك المقارنة الغنية في في المعنى والدلالة , بين المدينة الفاضلة أو مدينة السعادة كيف اكتشف نفسها , وبين المدينة التعيسة التي خرجت عن درب العقل والمعقول . نجد في الثانية تقل فيها الفضائل وتزداد فيها الرذائل والمصالح الضيقة النفعية , وتكون عرضة للاطماع الاخرين . التي تدفع الكوكب الأرضي الذي يسميه الكاتب بأسم ( كوكب السيلاميين ) الى المعاناة والعذاب الحياتي . إنها رواية الحكايات الغرائبية السريالية والفنتازيا لكل حكاية له حدث سردي خاص بها , ترويها الشخصية المحورية لكل هذه الحكايات العجائبية والفنتازيا , وكما اطلق على نفسه لقب لتوضيح هويته العراقية والسومرية ( آدما ) وامه ( اينانا ) احدى الهة الحب والعشق والجمال في الحضارة السومرية . كأنها معنية بالامر اكثر من غيرها . وهو أديب وكاتب عراقي اضطر الى الهجرة بسبب الاضطهاد السياسي والفكري . واختير مندوباً من قبل ( كوكب الصفاء ) مع الآخرين . مثل النجمة العالمية ( انجيليا ) وصديقه الحميم ( إمونوئيل ) الذي عاش معه ايام الجامعة في ( جنيف ) . في بعثة استكشافية مرسلين من قبل كوكب الصفاء أومن جزيرة السعادة , من اجل التعرف والاطلاع بما يدور من معاناة وحكايات فنتازيا في الكوكب الارضي ( السلامي ) الاطلاع على الصورة الحقيقية من خلال المعايشة والتعايش والتجربة الحياتية من قبل البعثة المرسلة , وكذلك الاطلاع على مستوى العقلي والتفكير لسكان الأرض , في مستوى السلوك والتصرف , وما حجم المعاناة المتشظية التي تتجه الى التعاسة والحرمان والانتهاك وسلب الحقوق والقيمة الانسانية لأهل الأرض . حيث يعيشون المآسي والكوارث . وحالات هجينة في النظام السياسي , من الحروب الى الثورات الى الانقلابات الى الاحتلال . يعيشون حالة الفوضى والاضطراب تتخللها النزعات العدوانية والفتن المدمرة والجرائم والحروب العرقية . يعيشون في نزاع دائم يشتد حيناً وينخفض حيناً آخر ( كل ساعة وكل يوم , حتى في الشوارع والباصات والمقاهي , يلتقط أسراراً وخبايا , طريفة ومحزنة , تافهة وخطيرة , لكن جميعها لا تكف عن تحفيز مشاعرك وتساؤلاتك عن مصير هؤلاء البشر , الذين تعرف جيداً بعضهم , وتجهل غالبيتهم ) ص16 . هذا يؤدي الى عدم المبالاة بالهوية الوطنية ( أن جهل الانسان بخبايا بواطنه, هو الذي يمنعه من أدراك ذاته وتحديد هويته الحقيقية ,من أنا وماذا أريد حقاً ؟ ) ص16 , عكس الحالة الجميلة الرافلة بالسعادة والسلوك الحياتي الراقي في النظام والقانون . حيث التعايش السلمي والامان والسلام . وثقافة التسامح تجمعهم . في احترام الانسان وتقبل الرأي الاخر , دون نزعات عدوانية وعرقية , دون فتن وخصومات ومشاجرات . ملامح السعادة والرفاه تعلو ملامح البشر , احترام الآخر والاستماع اليه . اسلوب حياتي راقي في هذا المكتشف الذي يقود الى سعادة الانسان ( الأغرب من ذلك انعدام وجود اي شرطي أو عسكري , بل حتى شرطي المرور غائب والشوارع بلا إشارات مرور , مع ذلك لم ألمح اي غضب أو خصام أو سيارة مسرعة , ولا ارتباك لمرور , بل الاعجب من ذلك المخازن والمكاتب تظل أبوابها مفتوحة ليل نهار دون حراسة أو اجهزة رقابة , ليس هناك مظاهر حزبية ودينية واضحة الحضور , المعابد شبه فارغة يؤمها الناس للراحة والدردشة ) ص26 . لذلك نوجز خلاصات رحلة تقصي الحقائق لسكان الأرض ( السلاميين ) من خلال ما اكتشفته البعثة الاستكشافية , بعد سماع او تدوين حكاياتهم العجائبية والفنتازيا . من خلال التجربة والمعايشة الحقيقية . من البعثة المرسلة من كوكب الصفاء الذين اكتشفوا سر سعادتهم في الحياة , عكس سكان الأرض الذين ما زالوا يتجرعون المرارة في حياتهم وسلامهم الداخلي ووجودهم . رغم تحول النوعي في الخليقة من حالة القرد الى حالة الانسان . من سكان الغابات و القفز بين الأشجار , الى سكن المدينة واستخدام عقله وتفكيره في الطريقة والأسلوب المعاشي , نوجز بعض ما جاء في تقرير اللجنة من خلال حكايات اهل الارض :



1 – ان صفاء النفوس وراحة الضمير يعود بالمردود الإيجابي على سكان الأرض , وعكس ذلك يعني انعاش بيئة الغرائز البدائية والعدوانية , وبالتالي تؤدي الى حماقات خطيرة , قد تؤدي الى نزيف الدماء وصراعات لا تنتهي .



2 – المرأة الركن الاساسي للمجتمع والارض وعليها يتوقف النماء والخير والعشب . لذلك يتوقف كل شيء على المرأة في العطاء والجدب .



( – أرأيت الآن يا رجلي , أنا اعظم من أية أرض



أنا أمرأة



في رحمي جذورك , ومن لبني حياتك



حرثي نعيمك , وخصبي نسلك



أيامي مواسم , ومزاجي أعراس ومآتم



حناني بساتين , وحزني بواد



كرمي ربيع , وتمنعي صقيع



جبروتي ضعفي , وسلامي نواحي



ان تشدني من شعري , فسأشدك من قلبك



أنت حاكمي في المكشوف , وانا سيدتك في المستور



أن تحميني من الرجال , فأنا احميك من نفسك



بمدحي أسمو بك ملكاً , وبجفائي انحدر بك عبداً



نعم يا رجلي أنا أمرأة , ارحب من ارض واعمق من



بحر….



أنا فضاء , كما عرفتني وجهلتني ) ص77



3 – الدول الاستعمار والاحتلال , تبحث عن وسائل الخداع والحيل في استبعاد شعوب الارض , في سلب ونهب خيراتها ومواردها, حتى يسلبون روحها الانسانية , بحجة المقايضة , فالجنس الابيض الاستعماري , ينظر الى الشعوب نظرة متعالية ومتغطرسة بالاحتقار والاستخفاف . المقايضة استنزاف بما تملك من خيرات , مقابل تطوير جيوشها وشرطتها وتزودهم بأحدث اجهزة التنصت والرقابة , وافتعال الحروب الداخلية والخارجية . في سبيل تصريف صناعة اسلحة الدمار الشامل ( ارجوك أطلب من حكومتنا العزيزة , أن تعمل لنا حرباً هنا أو انقلاباً هناك , في أي من القارات التعبانة : آسيا أفريقيا أمريكا اللاتينية , حتى أوربا الشرقية ) ص124 .



4- اساليب التجسس على الافراد والدول هو جزء من السيطرة على الذات النفسية للشعوب , ووضعها تحت مجهر المراقبة والترصد .



5 – شماعة المحتل هي نفس القوانة المشروخة , لم تتبدل في كل زمان ومكان , في كل العصور والحقب والفترات التاريخية , يعلن المحتل بأنه جاء محرراً لا فاتحاً , جاء للإصلاح والتقدم , لا للتخريب وإفساد المجتمع ( أيها الناس , قد جئناكم محررين ولسنا غزاة , لا نبتغي لكم الشر أبداً , بل كل الخير والاصلاح , ها نحن نجلب لكم أعظم ما في الخليقة وأسمى ما توصلنا إليه بعد اجيال واجيال بالبحث والكفاح : الحضارة .. نعم أنها الحضارة التي لم تعرفونها من قبل ) ص142 .



× الكتاب : رواية . كوكب الصفاء / سيرة مجتمع أكتشف السعادة



× المؤلف : الكاتب سليم مطر



× الطبعة الاولى : عام 2021



× الطبع : المؤسسة العربية للدراسات والنشر



× عدد الصفحات : 168 صفحة

جمعة عبدالله

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