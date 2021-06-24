سحب أنظمة الدفاع الأميركية من الشرق الأوسط .. محللة امنية : بايدن سيندم وحلفاؤنا سيلجأون للخصوم

يشغل قرار الولايات المتحدة سحب منظومات دفاعية لها ومنصات صواريخ باتريوت من عدة دول عربية ، منها العراق والسعودية ، الدوائر العسكرية والأمنية ، باعتباره تغيرا كبيرا في الخارطة الأمنية للمنطقة.

هل “سيندم” بايدن؟

توقعت المحللة الأميركية المتخصصة بشؤون الأمن ، مايا كارلين، أن “يندم الرئيس الأميركي جو بايدن على سحب القوات ومضادات الصواريخ والدفاعات الجوية من منطقة الشرق الاوسط”.

وقالت كارلين في مقال نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية، إنه “إذا لم يتمكن حلفاؤنا الاستراتيجيون في الشرق الأوسط من الاعتماد على الولايات المتحدة للحصول على تكنولوجيا الدفاع الجوي والدعم، فقد يلجأون إلى خصومنا للقيام بذلك”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) جيسيكا ماكنالتي، قالت قبل أيام إنه “سيتم إعادة بعض القدرات والمنصات العسكرية إلى الولايات المتحدة للصيانة، بينما سيتم إعادة نشر معدات أخرى في مناطق أخرى”.

وبحسب ماكنالتي فإن “القرار اتخذ بالتنسيق الوثيق مع الدول المضيفة لتلك المعدات وبشكل يضمن الحفاظ على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الأمنية” في المنطقة.

المحللة الأمنية ، أضافت أن “الميليشيات المدعومة من إيران في العراق لا تزال تشكل تهديدا للقوات الأميركية في الوقت الذي تواصل فيه إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تستهدف تلك القوات، بينما يحافظ المتمردون الحوثيون على تقدمهم في محافظة مأرب اليمنية”.

لكن المتحدثة باسم البنتاغون، كانت قد أكدت قولها: “نُبقي على وجود عسكري قوي في المنطقة، بما يتناسب مع التهديد، ونحن واثقون من أن هذه التغييرات لن تؤثر على مصالح أمننا القومي”.

وأردفت “كما نحافظ على المرونة لإعادة قوات بسرعة إلى الشرق الأوسط إذا لزم الأمر”.

هجمات إيران والحوثيين

لكن كارلين التي استذكر مقالها الهجمات الإيرانية على القواعد الأميركية في العراق، وهجمات الحوثيين على المصالح السعودية، أكدت بالقول انه “بينما تقوم إيران بخطوات جريئة في المنطقة، يوجه البيت الأبيض بخفض الدعم الدفاعي لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ، وتبدو الإدارة مركزة على العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015”.

وأضافت “تأتي هذه الانسحابات بعد أن هاجمت الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران المصالح الأميركية أكثر من 45 مرة منذ بداية العام الحالي فقط”، بينما “تظهر الهجمات الحالية مدى تطور التقنيات التي تمتلكها تلك الميليشيات وتقدمها”.

التواجد لا يزال “قويا“

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون)، جون كيربي، الاثنين، إن الولايات المتحدة تملك “وجودا قويا” في الشرق الأوسط، مضيفا أن الوزير أوستن، مقتنع بضرورة الحفاظ على هذا التواجد.

وتعليقا على سحب واشنطن بعض القوات والقدرات من المنطقة، قال كيربي، إن “هذا الأمر شائع، ويساعد في على الحفاظ على جاهزية هذه القدرات”، مؤكدا أن وزير الدفاع لن يتخذ أي قرار مماثل إذا ما كان يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر”.

إعادة تنظيم للوجود العسكري

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية قولهم إن واشنطن “تخفض بشكل حاد عدد الأنظمة الأميركية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط”، ضمن عملية “إعادة تنظيم كبيرة للوجود العسكري الأميركي هناك”.

وقالت الصحيفة ، إن ” العملية تهدف لسحب نحو 8 بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ من دول من بينها العراق والكويت والأردن والسعودية”، كما إنه يجري أيضا، بحسب المسؤولين الذين لم تكشف الجريدة عن أسمائهم “سحب نظام مضاد للصواريخ آخر يعرف باسم “ثاد” المتخصص بالدفاع الجوي من على ارتفاعات عالية، من السعودية، وسيتم أيضا تخفيض أعداد أسراب المقاتلات النفاثة المخصصة للمنطقة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط