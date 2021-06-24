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كوردستان تبحث مع شركة عالمية استثمار الغاز المصاحب للنفط في حقل شيخان

بحث وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد صالح، اليوم الخميس، سبل استثمار الغاز المصاحب للنفط في حقل شيخان، مع ستيورت كاترال، المدير التنفيذي لشركة ‹بترول جولف كيستون›.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ستكون الاستفادة مماثلة لمحطة گرميان التي تبلغ طاقة إنتاجها 165 ميغاواط، والتي سيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الموارد الطبيعية.

وقالت الوزارة، إن استخدام الغاز المصاحب في حقول النفط لمحطات إمداد الطاقة سوف يُخفّض من تكاليف إنتاج الكهرباء.

وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان يوم الأحد الماضي، تراجع ساعات تجهيز الطاقة على الشبكة الوطنية في عموم مناطق ومدن الإقليم جراء انخفاض معدل تزويد الغاز من محطة ‹خورمله›، وتوقف محطتين غازيتين أُخريين في أربيل بسبب «مشكلة فنية».

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