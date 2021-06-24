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لجنة الصحة والبيئة النيابية تصدر توضيحاً بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة…

 للكوادر الطبية والصحية والتمريضية

لجنة الصحة والبيئة النيابية توضيحاً معززاً بالأرقام بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية، نافية ما ورد في التصريحات الأخيرة للّجنة المالية النيابية بهذا الخصوص .

وجاء في بيان أصدرته لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم :” ان وزارة المالية خصصت  لوزارة الصحة ٦٥٨٠٥ درجة وظيفة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية بكتابها المرقم ٦١٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ ، وتم تعيين خريجي عام ٢٠١٨-٢٠١٩ بواقع ٢٩٥٠٢ خريجاً، وتم تعيين خريجي العام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بواقع ٢٧١١١ خريجاً، كما تم تعيين ٢١١٣ من الملاكات الطبية والصحية المتأخرين عن التقديم مع أقرانهم “.

وأضافت اللجنة :” وبذلك يكون المجموع الكلي للمعينين ٥٨٧٢٧ خريجاً من أصل ٦٥٨٠٥ ، والمتبقي من الدرجات هو  ٧٠٠٠ درجة خصصت للكوادر الساندة وأرسلت بكتاب رسمي الى مجلس الخدمة الإتحادي، وليس كما ورد في تصريحات اللجنة المالية النيابية الموقرة، لذا اقتضى التنويه “.

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