مجلس القضاء الاعلى يقيم مجلس عزاء وفاة القاضي حميد نوري بديوي

بغداد/ إعلام القضاء

اقام مجلس القضاء الاعلى صباح اليوم الخميس الموافق 24 /6 /2021 مجلس عزاء وفاة عضو المجلس ورئيس محكمة استئناف الانبار المرحوم القاضي حميد نوري بديوي.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” مجلس العزاء شهد حضور السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود ونواب رئيس واعضاء محكمة التمييز، واعضاء المحكمة الاتحادية العليا والسادة القضاة واعضاء الادعاء العام والمدراء العاميين العاملين في مقر المجلس”.

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