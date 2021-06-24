مسؤول العلاقات العراقية للأتحاد الوطني الكردستاني يستقبل الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين .

هذا وصرح المتحدث بأسم الهيئة التنسيقية السيد صلاح شمشير انه تم خلال اللقاء بحث وضع الكورد الفيليين ببغداد ومناطق تواجدهم في واسط وديالى ، وأشار الدكتور مجيد الى ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وأشاد سيادته الى الدور التأريخي الكبير للكورد الفيليين في نضالهم ضد النظام القمعي البائد ، وأن الاتحاد الوطني يعي هذا الدور وقيادة الاتحاد تؤكد على ضرورة أخذ الكورد الفيليين المكانة التي تليق بهم سيما ويمتلكون الكثير من النخب من المثقفين والأكاديميين ، وأبدى وفد الهيئة التنسيقية عن خالص شكره وامتنانه للدكتور مجيد ومن خلاله لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وأستذكروا مواقف الطيب الذكر مام جلال رحمه الله وعن إشادته بكل المناسبات بالكورد الفيليين ، وفِي نهاية اللقاء الذي حضره أعضاء مكتب العلاقات اتفق الجانبان على وضع برنامج عمل للتواصل مع كل الطيف الكوردي ومع الاطراف العراقية الوطنية لما فيه خدمة للعراق وأبناءه .