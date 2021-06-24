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مسؤول العلاقات العراقية للأتحاد الوطني الكردستاني يستقبل الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين .

إستقبل الدكتور مجيد حمد مسؤول العلاقات العراقية للأتحاد الوطني بمقر المكتب ظهر الاربعاء وفد الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين 

هذا وصرح المتحدث بأسم الهيئة التنسيقية السيد صلاح شمشير انه تم خلال اللقاء بحث  وضع الكورد الفيليين ببغداد ومناطق تواجدهم في واسط وديالى ، وأشار الدكتور مجيد الى ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وأشاد سيادته الى الدور التأريخي الكبير للكورد الفيليين في نضالهم ضد النظام القمعي البائد ، وأن الاتحاد الوطني يعي هذا الدور  وقيادة الاتحاد تؤكد على ضرورة أخذ الكورد الفيليين المكانة التي تليق بهم سيما ويمتلكون الكثير من النخب من المثقفين والأكاديميين ، وأبدى وفد الهيئة التنسيقية عن خالص شكره وامتنانه للدكتور مجيد ومن خلاله لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وأستذكروا مواقف الطيب الذكر مام جلال رحمه الله وعن إشادته بكل المناسبات بالكورد الفيليين ، وفِي نهاية اللقاء الذي حضره أعضاء مكتب العلاقات  اتفق الجانبان على وضع برنامج عمل للتواصل مع كل الطيف الكوردي ومع الاطراف العراقية  الوطنية لما فيه خدمة للعراق وأبناءه .

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