مصدر: قيادة العمليات وجهت بإغلاق مداخل كربلاء

أغلقت الأجهزة الأمنية، يوم الاثنين، مداخل محافظة كربلاء مع محافظات بغداد، والنجف، وبابل. وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لـ(المدى)، إن “أمر إغلاق السيطرات الخارجية لمحافظة كربلاء من جميع المحاور (بغداد، النجف، بابل)، صدر من قبل قيادة العمليات”.

وأضاف المصدر، أن “هذا الإجراء الأمني لم نعرف أسبابه لغاية الآن، مما سبب تكدس السيارات في السيطرات”.

يشار إلى أن مجاميع من المتظاهرين يرومون الدخول لمحافظة كربلاء اليوم لمساندة والدة الناشط الذي تم اغتياله إيهاب الوزني، وذلك بعد ان تعرضت خيمتها التي تعتزم الاعتصام فيها أمام محكمة كربلاء، إلى الهجوم أكثر من مرة.

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