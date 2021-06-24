منظمة عربية تطالب البنتاغون بدعم الجيش العراقى لمواجهة الميليشيات الايرانية بالعراق

منظمة عربية تحذر من تفكيك ميليشيات الحشد الشعبى للجيش العراقى

بيان صحفى: المكتب الاعلامى

طالبت منظمة العدل والتنمية للدراسات وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون بدعم الجيش العراقى وتقديم المزيد من الدعم للحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية لمواجهة الميليشيات الايرانية بالعراق خاصة بعد فوز الرئيس الايرانى ابراهيم رئيسى

وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى من ان فوز الرئيس الايرانى الجديد ابراهيم رئيسى بالانتخابات سيزيد من سطوة الميليشيات الايرانية بالعراق ويزيد من

دعم الحرس الثورى الايرانى لتلك الميليشيات المسلحة كما حذر من خطط لدى الحشد الشعبى بالعراق والمدعوم ايرانيا لتفكيك الجيش العراقى بشكل كامل

وطالبنادى عاطف رئيس المنظمة البنتاغون وادارة الرئيس بايدن بتقديم مزيد من الدعم للجيش العراقى لمواجهة الميليشيات الايرانية بالعراق ونزع اسلحة تلك الميليشيات للحفاظ على سيادة الدولة العراقية والحفاظ على الجيش العراقى

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