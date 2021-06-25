Posted on by

الاستخبارات العراقية: ضبط 20 صهريجاً معداً لتهريب النفط بـ 5 محافظات

تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط (٢٠) صهريج معد لتهريب النفط وخرقين على الانبوب الناقل للنفط الخام في خمس محافظات.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان  انه “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات استخبارية تمكنت من ضبط خرقين على الانابيب الناقلة للنفط الخام ضمن محافظتي البصرة و كركوك كذلك تم ضبط (٢٠) صهريج والقاء القبض على سائقيها ضمن قواطع المسؤولية بمحافظات ( كركوك / نينوى /النجف الاشرف /ذي قار /البصرة ) محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب وذلك لعدم وجود اوراق رسمية بالحمولة اوتغيير خط سير العجلات”.

واضاف البيان، انه “تم ضبط العجلات مع سائقيها اصوليا وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع المسؤولية، كما تم التعامل مع الخرقين حسب الاجراءات اللازمة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close