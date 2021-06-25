الجوية يقطع شوطا مهما للتتويج بلقب الدوري

قطع فريق القوة الجوية شوطا مهما نحو احراز لقب الدوري الكروي الممتاز للموسم الحالي بتغلبه مساء أمس الأربعاء على ضيفه الكرخ بثلاثة أهداف مقابل اثنين في اللقاء الذي ضيفه ملعب الشعب الدولي ضمن ختام مواجهات الجولة الـ32 للمسابقة.

وبفوزه أمس عزز الجوية موقعه في ريادة الترتيب برصيد 72 نقطة متقدما بفارق عشر نقاط على مطارديه الشرطة والزوراء الذين يتقاسمان المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط. ومع تبقي ست جولات على ختام منافسات الموسم الحالي، يبدو ان فريق الصقور بات أقرب من أي وقت مضى لضمان التتويج باللقب، لاسيما انه بحاجة الى تحقيق الفوز في نصف مواجهاته المتبقية لضمان ذلك.

ووجد الجوية نفسه متأخرا بالنتيجة في بداية اللقاء أمام الكرخ، لكنه أدرك التعادل عن طريق لاعبه همام طارق، ومع بداية الشوط الثاني أضاف هداف الفريق والمسابقة أيمن حسين الهدف الثاني، الا ان الضيوف عدلوا الكفة مجددا، وقبل ان تلفظ المواجهة أنفاسها اضاف لاعب الصقور الحالي والكرخ سابقا حسين جبار هدف الفوز الثمين لمصلحة فريقه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط