الحلبوسي يدعو لفتح مقر للوكالة الفرنسية للتنمية في بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من باريس الى فتح مقر للوكالة الفرنسية للتنمية في بغداد.

وشدّد الحلبوسي، خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، في بيان على ضرورة “توسيع مشاركة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق، والإسراع في تنفيذ المشاريع الستراتيجية المتفق عليها بين البلدين”، مشيراً إلى “ضرورة فتح مقر للوكالة الفرنسية للتنمية في بغداد لتسهيل تقديم الدعم الاقتصادي للعراق”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، “استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق سياسياً واقتصادياً وأمنياً”، مشيرا إلى “استعداد فرنسا لتقديم خبرتها والدعم بالأفكار والاستشارات لتشكيل الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاتحاد) في العراق، واستمرار التعاون لمحاربة التطرف والإرهاب، والاسهام في دور أكبر لإعادة البناء والإعمار في العراق”، مؤكدا أن “بلاده تبذل جهوداً لتعزيز سبل التعاون بين البلدين”.

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