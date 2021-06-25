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الدفاع المدني تعلن اخماد حريق مخزن للإطارات شرقي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد حريق مخزن للإطارات شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع في وقت متأخر من مساء هذا اليوم الخميس داخل بناية متعددة الطوابق متخذة مخازن ومحلات لتجارة الإطارات في منطقة الكرادة مجمع مشن”.

وأضافت أن فرقها “طوقت وعزلت النيران واستعانة بعجلة السلم لتعجيل السيطرة واخماد النيران لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط البناية التجارية بعد ان اضطرت الى كسر الاقفال المؤصدة لتتمكن من انهاء الحادث بشكل تام دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.

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