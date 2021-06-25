الكاظمي يوجِّه بحماية أبراج الطاقة وملاحقة الجماعات الإجراميَّة

وجَّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية وملاحقة الجماعات الإجرامية.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أنَّ “الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلاً عن مناقشة القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال”.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف صنوفها، لبسط الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وملاحقة العصابات الإجرامية التي تحاول زعزعة الأمن في البلاد”، ووجَّه القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود، من أجل توفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها.

وبين الكاظمي أنَّ “هناك من يحاول أنْ يصنع اليأس والإحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة”، مؤكداً أن “للمواطنين متطلبات حقة وواجبنا توفيرها مع وجود تحديات كبيرة تواجه بلدنا لكننا نعمل بكل طاقتنا لتذليل هذه التحديات وتأمين احتياجات المواطنين”.

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