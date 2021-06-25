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الكشف عن ثلاث دول مستعدة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن استعداد ثلاث دول لتجهيز الحكومة العراقية والمؤسسة العسكرية بمنظومة دفاع جوي.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، في حديثه نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “الامن والدفاع البرلمانية فاتحت وزارة الدفاع والقيادات الامنية، فضلا عن الحديث مع وزير الدفاع بحاجة العراق لمنظومات دفاع جوي حديثة في ظل وجود دول أبدت استعدادها لتجهيز العراق وهي فرنسا وكوريا والصين”.

وأضاف، أن “فرنسا أبلغت العراق بأنها مستعدة لتزويده منظومة دفاع جوي متطورة حتى وإن كان بالآجل”، داعيا “إلى التحرك للحصول على الغطاء الجوي المناسب”.

وأشار إلى أن “العراق بدأ بتطوير أمن المناطق الحدودية والنفطية، وهناك دور ل‍وزارة النفط بدعم الأجهزة الامنية بمبالغ مالية لسد جميع الثغرات الموجودة”، كاشفا عن “وجود توجه بإكمال المناطق الحدودية والنفطية بكاميرات وطائرات حديثة”.

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