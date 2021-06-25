المعهد القضائي ينظم الورشة الرابعة في مجال مكافحة غسل الاموال

بغداد / إعلام القضاء

نظم المعهد القضائي اليوم الموافق 25 /6 /2021 ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال تحت عنوان (التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسل الأموال ) بمشاركة نخبة من القضاة المتخصصين في هذا المجال .

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المعهد القضائي نظم، اليوم الجمعة، الورشة الرابعة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال، لافتا إلى أن “الورشة شارك فيها 18 مستفيدا من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من كافة الاستئنافات”.

وأضاف أن “الورشة قد حاضر فيها القاضي إياد محسن ضمد المتخصص بمكافحة جرائم غسل الأموال والسيد نزار ناصر حسين مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط