ترجيحات بحسم ملف الدرجات الخاصة والكشف عن تواصل برلماني حكومي بشأن الملف

رجح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الخميس، حسم بعض الدرجات الخاصة وتحويلها من الوكالة الى الاصالة قبل نهاية الدورة الحالية، فيما استبعد حسم الملف بالكامل في حال تأجيل الانتخابات.

وقال همزة ان “الحكومة هي المعنية باستكمال ملف الدرجات الخاصة بعد أن حسم مجلس النواب هذا الموضوع من خلال التصويت على مادة في الموازنة تدعو السلطة التنفيذية لحسم هذا الملف قبل نهاية حزيران الحالي”، مبينا ان “هنالك تواصلا برلمانيا مع الحكومة بغية حسم هذا الملف”.

واضاف همزة، ان “الحكومة خلال هذه الفترة تركز على ملف الانتخابات المبكرة وضمان نزاهتها، بالتالي بحسب اعتقادي انه في حال اجراء الانتخابات في موعدها فان ملف الدرجات الخاصة سيتم تأجيله، اما في حال تأجيل الانتخابات فقد يتم استكمال الملف او جزء منه بالوقت المقبل”، لافتا الى انه “وفي حال انتهاء المدة القانونية لتنفيذ هذا الملف فسيلغى ويرحل الى الحكومة المقبلة، الا اذا صدر قرار من المحكمة الاتحادية بان هذه المادة ستبقى سارية المفعول الى حين تنفيذها”.

ورجح ان “يتم حسم بعض الدرجات وتحويلها من الوكالة الى الاصالة اما البقية فيتم ترحيلها الى الدورة المقبلة”.

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