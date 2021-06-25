كتابي الجديد ” بين جيلين”

تضمن الكتاب حوارات تناولت العديد من الموضوعات الحيوية التي تساعد المجتمع على تنمية قيمه ومعالجة قدراته، وناقش تأثيرات التكنولوجيا والعولمة الحديثة والمفاهيمالجديدة على أنماط التفكير عند الشباب وتفاوتها عند الكبار في النظرة الى مختلف القضايا والمستجدات على ارض.

راجياً من الله تعالى ان ينال القبول والاستحسان لدى القارئ الكريم، ويساهم ولو بشكل بسيط في تنمية الحوار كمنهج اساسي في حل مشكلاتنا العديدة.

مودتي

لقمان عبد الرحيم الفيلي

ويمكن مطالعة الكتاب كاملاً في الرابط التالي:

https://alrafidaincenter.com/ar/3186