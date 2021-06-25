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كتابي الجديد ” بين جيلين”

تحية طيبة،
جيلين.pdf
614 KB

اتشرف بتقديم كتابي الجديد ” بين جيلين” وهو مجموعة حوارات افتراضية متسلسلة بين شاب عراقي وأخيه الأكبر  بشأن المجتمع والدولة العراقية، بالتعاون مع مركزالرافدين للحوار RCD الذي يقوم مشكوراً بمهام الطباعة والتوزيع.

تضمن الكتاب حوارات تناولت العديد من الموضوعات الحيوية التي تساعد المجتمع على تنمية قيمه ومعالجة قدراته، وناقش تأثيرات التكنولوجيا والعولمة الحديثة والمفاهيمالجديدة على أنماط التفكير عند الشباب وتفاوتها عند الكبار في النظرة الى مختلف القضايا والمستجدات على ارض.

راجياً من الله تعالى ان ينال القبول والاستحسان لدى القارئ الكريم، ويساهم ولو بشكل بسيط في تنمية الحوار كمنهج اساسي في حل مشكلاتنا العديدة.

مودتي

لقمان عبد الرحيم الفيلي

 

ويمكن مطالعة الكتاب كاملاً في الرابط التالي:

https://alrafidaincenter.com/ar/3186

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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