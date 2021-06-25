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ما يجب أن لا ينساه المنتفضون وما يجعل لدماء الشهداء معنى وجدوى

كريم عبد
ستسقط هذه الطغمة حتماً
لكن يجب ان لا نكتفي بالإدانة وحدها
بل يجب طرح أمرين ضروريين
الأول حقوقي :
وهو عدم الاكتفاء باستعادة الرواتب الكبيرة والتخصيصات المبالغ بها لكبار المسؤولين ومستشاريهم خلال الوظيفة وفي التقاعد والرواتب الفضائية بل وايضاً يجب أن يُحال للمحاكم جميع من ساهموا بسن القوانين واتخاذ الإجراءات التي صُرفت بموجبها تلك الرواتب غير الشرعية.
والأمر الآخر فكري معرفي يتعلق بإجراء بحوث ودراسات من قبل الأكاديميات العراقية كي لا يمر العراق بنكبات مشابهة في المستقبل .. حيث يجب طرح الأسئلة الضرورية للحصول على أجوبة علمية واقعية .. ومنها :
لماذا وصلنا إلى هذه الحالة  ؟
وما هي الثقافة التي أنتجت كل هذا العدد الكبير من السياسيين الخونة الساقطين أخلاقياً ومن جميع القوميات والاديان والطوائف  .. ؟!
ومن يقف وراء تكريس هذه الظواهر السياسية الشاذة ؟ ومن المستفيد منها ؟!
ولماذا تاخرت عملية انضاج البديل الوطني لحد الآن  .. ؟

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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