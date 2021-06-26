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اعلان حالة الطوارئ بمحافظة عراقية

أفاد مصدر أمني في ذي قار، الخميس، بإعلان حالة الطوارئ بمحيط مصفاة الناصرية النفطي جنوبي المحافظة.

وقال المصدر  أن “القوات الأمنية أعلنت حالة الطوارئ بمحيط مصفاة الناصرية النفطي جنوبي محافظة ذي قار”، مبينا أن “القوات الأمنية قطعت طريقا حيويا بمنطقة تل اللحم يربط بين الناصرية والبصرة“.

واضاف، أن “هذا الطريق أدى بتحويل القادمين الراغبين بالدخول إلى الناصرية بالذهاب إلى قضاء سوق الشيوخ ومن ثم الدخول إلى مركز المحافظة”، مؤكدا أن “حالة الطوارئ اتخذت كإجراء احترازي أمني“.

وبين  المصدر إلى “عدم وجود أي إصابات بين صفوف القوات الأمنية وفق ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء“.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان محتجين معتصمين أمام المصفاة رغبتهم باقتحامها وإعادة إغلاقها مرة أخرى للضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم بتوفير فرص عمل لهم.

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