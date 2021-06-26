التعليم العالي تطرح مشروع زمالة التفوق في الجامعات والكليات الأهلية

ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، مشروع زمالة التفوق للعام الدراسي 2022/2021 و نظام وآليات المنحة الدراسية المجانية في الجامعات والكليات الأهلية .

وقالت الوزارة في بيان، انه “خلال الاجتماع الذي عقده جهاز الإشراف والتقويم العلمي مع الهيأة العامة للجامعات والكليات الأهلية وبحضور ممثلي دائرة التعليم الجامعي الأهلي حيث استعرض المجتمعون توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب بهذا الخصوص وعددا من المقترحات والآليات الخاصة بتطوير مسار المنحة الدراسية المجانية وعدم اقتصارها على التخصصات الطبية ومراعاة الزيادة في أعداد الطلبة ومعدلاتهم وظروف بعض الطلبة من الأسر المتعففة”.

واضاف البيان ان “مشروعا مقترحا جديدا يسمى “زمالة التفوق” يهدف الى شمول المبدعين والمتفوقين بهذه الزمالة الممنوحة من الجامعات والكليات الأهلية بمختلف التخصصات”.

واشار البيان الى ان ” رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي صلاح الفتلاوي أكد على “أهمية استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات النهائية في ضوء توقيتات التقويم الجامعي فيما تم استعراض نظام المباشرة للطلبة وإنشاء الملف الرقمي لكل طالب في دائرة التعليم الجامعي الأهلي وصولا للرقم الموحد والوثائق الموحدة التي تعد تطورا مهما في إجراءات التعليم الجامعي الأهلي”.

واوضح البيان انه “تم التداول بشأن الضوابط الخاصة بانتخاب مجلس التعليم العالي الأهلي بموجب قانون 25 لسنة 2016 والدعوة الى مراعاة ظروف الطلبة والدعم الممكن لهم من خلال الأجور الدراسية وتسهيل تسديدها”.

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