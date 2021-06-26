الرئيس بارزاني وسفيرة استراليا لدى العراق يبحثان مخاطر عودة الإرهاب وضرورة مواجهته

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم السبت ، مع السفيرة الاسترالية لدى بغداد پاولا گانلی ، الوضع السياسي في العراق والمنطقة والتهديدات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق ، وسبل الوصول الى الاستقرار السياسي في البلد.

الرئيس بارزاني ، شكر الشعب والحكومة الاستراليين للمساعدات التي قدماها في اطار التحالف الدولي للعراق لتجاوز المشاكل والعراقيل القائمة ، وكذلك في الحرب ضد الإرهاب.

الاجتماع شهد كذلك ، تسليط الضوء على مخاطر عودة الإرهاب ، حيث جرى التأكيد على ضرورة إزالة الأسباب والعوامل التي أدت الى ظهور داعش ، والتأكيد على ان مواجهة الإرهاب بحاجة الى تعاون وجهد دولي متعدد الابعاد .

كما شكل بحث مستقبل العراق جانباً آخر من الاجتماع ، حيث عبر الجانبان عن املهما في ان تحقق الانتخابات التشريعية المقبلة الاستقرار والتنمية للعراق.

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