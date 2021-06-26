الزراعة النيابية تحذر من تأثر الخطة الزراعية بنقص المياه الاستراتيجي

حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الجمعة، من خطر تاثر الخطة الزراعية الشتوية المقبلة من نقص خزين المياه الاستراتيجي.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان “ماموجود من خزين استراتيجي للمياه يكفي للموسم الزراعي الصيفي وبداية الموسم الزراعي الشتوي المقبل”، مؤكدا ان “الامر خطير وينذر بتعثر الخطة الزراعية الشتوية المقبلة”.

واضاف الشمري ان “على الجهات التنفيذية المعنية تكثيف جهودها مع دولتي منبع نهري دجلة والفرات والروافد تركيا وايران من اجل عدم تقليل نسبة المياه الداخلة الى العراق”.

ودعا “رئيس الوزراء الى تكثيف اتصالاته مع قادة البلدين من اجل العمل على ضمن حصة العراق والحد من استخدام ورقة المياه لاعتبارات اخرى دون النظر للاواصر المتينة التي تجمع العراق مع تركيا وايران.

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