الكاظمي يوجه باجراءات جديدة في ثلاثة ملفات مهمة

أعلن مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، الجمعة، عن إجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تجاه ثلاثة ملفات مهمة، فيما أشار إلى دعم حكومي للتنمية وتطوير الاقتصاد العراقي.

وقال علاوي للوكالة الرسمية: إن “التحديات التي تواجه الامن الوطني هي المخدرات والجريمة والإرهاب وكذلك الامن والاستقرار في المناطق المحررة وتحصين عملية الانتخابات التي يحرص عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ويتابعها بشكل مستمر”.

وأضاف، أن “القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء، وكذلك الإجراءات التي تتخذ من الحكومة العراقية بالتعاون مع مفوضية الانتخابات وكذلك اللجنة العليا للامن الانتخابي وبقيادة العمليات المشتركة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية والمدنية، هذا يقدم دعما كبيرا للمفوضية لاقامة الانتخابات في موعدها المحدد”.

وأشار علاوي إلى أن “التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو البطالة والادمان على المخدرات بين الشباب، فضلا عن تحديات خارجية هي ما يدور في المنطقة من صراعات وموجات إرهاب”.

وأوضح المستشار أن “هنالك تحدياً آخر وهو التنمية، والكل يحذوا اليها، للوصول بمعالم جديدة في الاقتصاد العراقي، وتوفير فرص العمل والسكن للشباب العراقي، وهذا ما ناقشه مجلس الوزراء بصورة كبيرة”، مؤكدا أن “المبادرات التي تظهر من الحكومة والبنك المركزي هي داعمة بهذا الاتجاه”.

ولفت علاوي إلى أن “مواجهة تبعات كورونا من ناحية الامن الصحي، هي تحد للامن العراقي الذي يحتاج لإجراءات كبير جدا”.

وذكر مستشار الكاظمي أن “عمل وزارة الصحة ومتابعة رئيس الوزراء وكذلك اللجان في البرلمان، التي تتابع وتراقب عمل الحكومة والرقابة الداخلية على توزيع اللقاحات، وتشجيع المواطن على أخذه هو جزء من إجراءات الامن الصحي”.

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