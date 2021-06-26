المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف ينفي صحة الوثيقة المتداولة والمتضمنة تقديمها لدراسة الماجستير

نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف صحة الوثيقة التي تتداولها بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والمتضمنة تقديمها لدراسة الماجستير في جامعة واسط .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان، أنه :” مرة اخرى يفشل الذباب الالكتروني في فبركة منشورات وصور زائفة للإساءة للنائبة نصيف، والفشل الجديد جاء من خلال تزييف وثيقة بطريقة بائسة متضمنة تقديم النائبة عالية نصيف لدراسة الماجستير في جامعة واسط، وقد نسي الغبي الذي قام بتصميمها أن يكتب اسم الأم الصحيح، كما نسي أن يكتب أنها خريجة كلية القانون، وكان الأجدر به أن يتقن التزوير بشكل مضبوط لكي (يحلل خبزته) ويستحق الـ 100 دولار التي رماها على وجهه أحد الساسة الفاشلين “.

وأضاف المكتب الإعلامي :” لقد اغتاض الفاشلون وانزعجوا عندما شاهدوا مدى شعبية النائبة عالية نصيف ودعاء الناس لها، نقول لهم لو كانت عندكم ذرة من الجرأة ادخلوا الى الأحياء الفقيرة، لكنكم تخافون من غضب الناس “.

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