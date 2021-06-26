النفط العراقية تسعى لرفع إنتاج مصفى بيجي إلى 140 ألف برميل يومياً

أعلنت شركة مصافي نفط الشمال، اليوم السبت، عن خطة لرفع الإنتاج في مصفى بيجي إلى 140 ألف برميل يومياً.

وقال مدير عام الشركة قاسم عبد الرحمن حسين في تصريح صحفي أن “كمية النفط الخام المكرر من مصفى بيجي تصل الى 100 الف برميل في اليوم الواحد وسيتم خلال شهر أيلول المقبل، تشغيل وحدتي تحسين البنزين، وهدرجة مقطرات الخفيف ومنظومة الضغط العالي لمصفى صلاح الدين- 2 لزيادة الانتاج”.

مبيناً، أن “إنتاج مصفى بيجي من النفط الخام المكرر سيصل عند ذلك إلى 140 ألف برميل في اليوم الواحد”، مؤكدا “عدم وجود معوقات في العمل، وأن الامور تسير ضمن الجدول الزمني المرسوم من قبل الشركة ووزارة النفط”.

مشيرا إلى أنه “سيتم مطلع العام المقبل أيضا، العمل على إعادة تأهيل مصفى الشمال، وهو اكبر مصافي الشركة، والذي تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ألف برميل يوميا”، موضحاً بأنه “تمت تهيئة جميع التحضيرات لذلك”.

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