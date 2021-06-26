سرايا السلام وفصائل “المرجعية” لن تشارك في استعراض ميليشيات الحشد

أفاد مصدر مسؤول في فرقة “العباس القتالية” في العراق ، يوم الجمعة، بانسحاب الفرقة من استعراض ميليشيات “الحشد الشعبي” في محافظة ديالى (شمال بغداد) المقرر تنظيمه ، اليوم السبت.

وقال المصدر ، إنه “سبق وان انسحبنا من الحشد الشعبي وذلك لوجود جماعات مسلحة ومشبوهة”.

مضيفاً : “نحن لا نريد ان نخسر تضحيات الحشد بسبب تلك الجماعات”.

وأعلنت فرقة “الإمام علي”، و”لواء أنصار المرجعية” و “لواء علي الاكبر” الخميس، انسحابها من الاستعراض الخاص بالحشد الشعبي”، وحسب مصادر عراقية عليمة فإن “الانسحاب جاء على خلفية قرار اتخذه حشد المرجعية المقرب من المرجع علي السيستاني بعدم المشاركة في الاستعراض”.

إلى ذلك ، أفاد المصدر ، بأن قوات “سرايا السلام” التابعة لمقتدى الصدر، لن تشارك أيضا في هذا الاستعراض.

وقد شهدت ميليشيات “الحشد الشعبي” في وقت سابق ، خلافات بين فصائل موالية لمرجعية النجف واخرى موالية للمرشد الايراني علي خامنئي، وأعلنت تلك الفصائل انسحابها من هيئة “الحشد الشعبي” وارتباطها بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

يشار إلى أن حشد المرجعية أو العتبات نسبة للعتبات الدينية في النجف وكربلاء يتكون من أربعة فصائل، وهي: فرقة الإمام علي القتالية وفرقة العباس القتالية ، ولواء “علي الأكبر ولواء أنصار المرجعية.

وتتهم العديد من فصائل الحشد من قبل ناشطين عراقيين وسياسيين أيضا، بالتبعية لإيران، وتغليب المصالح الخارجية على مصلحة الدولة العراقية.

كما تتهم بالسيطرة على بعض المعابر الحدودية، والمرافق العامة، وعدد من المؤسسات التابعة للدولة بغية بسط سلطتها ونفوذها على المواطنين.

وفي الأيام الماضية، أثار توقيف أحد قادة الحشد ويدعى قاسم مصلح لاتهامه بالتورط في قتل وترهيب الناشطين ، ومن ثم إعادة إطلاق سراحه، غضب عدد من العراقيين، لاسيما أهالي بعض الناشطين الذين قضوا على أيدي مسلحين بظروف غامضة، وسط اتهامات لتلك الفصائل بالتسلط والتغول.

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