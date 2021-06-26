ضبط 20 صهريجاً معداً لتهريب النفط بخمس محافظات

تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط (٢٠) صهريج معد لتهريب النفط وخرقين على الانبوب الناقل للنفط الخام في خمس محافظات.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان انه “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات استخبارية تمكنت من ضبط خرقين على الانابيب الناقلة للنفط الخام ضمن محافظتي البصرة و كركوك كذلك تم ضبط (٢٠) صهريج والقاء القبض على سائقيها ضمن قواطع المسؤولية بمحافظات ( كركوك / نينوى //النجف الاشرف /ذي قار //البصرة ) محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب وذلك لعدم وجود اوراق رسمية بالحمولة اوتغيير خط سير العجلات”.

واضاف البيان، انه “تم ضبط العجلات مع سائقيها اصوليا” وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع المسؤولية، كما تم التعامل مع الخرقين حسب الاجراءات اللازمة”.

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