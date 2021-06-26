ملوّحاً بعمل عسكري جديد .. أردوغان يتحدث عن إنشاء «حزام أمني» خارج حدود تركيا

في تلويح بعمل عسكري جديد، وبما يتوافق مع ما أفادت به تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إنشاء «حزام أمني» خارج الحدود ضروري لاستقرار بلاده داخلياً.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي ألقاها خلال مشاركته في تدشين سلسلة مشاريع تنموية بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وقال أردوغان: «إذا لم تستطع تركيا إنشاء حزام أمني قوي في الخارج، فلن يتركونا ننعم بالاستقرار داخل الوطن».

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير صحفية بنية تركيا شن عملية عسكرية جديدة في المناطق الحدودية داخل غرب كوردستان (كوردستان سوريا) مدعومة بفصائل المعارضة المسلحة الموالية لها .

هذه التقارير أشارت إلى أن العملية العسكرية باتت «قريبة» وأن التحضيرات والتجهيزات للعملية تتواصل، مشيرة إلى أن أواخر يوليو/ تموز قد تكون موعد انطلاق العملية الجديدة .

التقارير نفسها، أفادت بأن هدف العملية الرئيسي سيكون منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتشهد تذمراً من جانب الأهالي على إدارة المدينة، مع احتمال «ضئيل» (مقارنة بمنبج) بأن تشمل العملية كذلك كل من عين عيسى وكوباني.

والعملية التي يتم الحديث عنها، اذا ما صدقت هذه التقارير، تأتي بعد لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة ‹الناتو› في بروكسل وتناولهما الوضع السوري .

ويشهد ريف منبج منذ فترة اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين قوات مجلس منبج العسكري التابعة لـ (قسد) والقوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها .

يذكر أن الاضطرابات والمواجهات التي جرت مطلع الشهر الجاري بين قوى الأمن الداخلي التابعة لـ (قسد) والمتظاهرين في مدينة منبج وريفها تسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 35 آخرين.

وهذه كانت الاضطرابات الأكثر دموية التي تعم المدينة التي تسكنها أغلبية عربية منذ أن سيطرت (قسد) عليها قبل 5 أعوام بعد طرد تنظيم داعش منها.

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