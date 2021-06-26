واشنطن: سنحافظ على وجودنا العسكري في سوريا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري في غربي كوردستان وشمال شرق سوريا بهدف مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جووي هود، في مؤتمر صحفي: «ننوي الحفاظ على وجود عسكري محدود شمال شرق سوريا بهدف وحيد يتمثل في محاربة تنظيم داعش في شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية لبسط الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا».

وذكر هود، أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى القضاء على داعش، وإنما كذلك إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في سوريا.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن السلطات في واشنطن ترى إمكانية للتعاون مع روسيا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

كما أشار هود إلى قلق بلاده من علاقات تركيا مع «الشركاء الكورد» للولايات المتحدة، وقال: «نود أن نكون متأكدين من أن تركيا تفهم نوايانا».

وتحتفظ الولايات المتحدة بمجموعات عسكرية في عدة قواعد بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) وشرق البلاد، ضمن أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية.

وصادق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لحماية حقول النفط.

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