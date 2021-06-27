الأمن يطيح بأربعة إرهابيين في بغداد

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ / إرهاب بمناطق متفرقة من بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الأحد، أن «إثنين منهم من سكنة محافظة نينوى والآخرين من سكنة محافظة ديالى، عملوا مع عصابات داعش الإرهابية بصفات مختلفة، بينها ما يسمى آمر مفرزة، وكان يحمل مستمكات مزورة للتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية».

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً.

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