الحشد استعرض بعيداً عن بغداد بـ55 كم وبمقاطعة 7 ألوية

على بعد 55 كم من العاصمة بغداد، استعرض الحشد الشعبي قواته أمام قادته، وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقبل عام قررت 4 من اكبر الوية الحشد، المقربة من مرجعية النجف “الانشقاق” عن الهيئة بسبب تحول الاخيرة الى “دائرة ايرانية”. واستعرض الحشد بعدة اسلحة ثقيلة ايرانية الصنع، من بينها صواريخ وراجمات.

وقال الكاظمي في الاستعراض الذي تم تأجيله لنحو اسبوعين، ان “أبناء الحشد هم أبناء الدولة، وهم مستمرون بتقديم كل ما يخدم شعبنا ووطننا”.

وكلام الكاظمي امام الحشد هو الاول بعد ازمة اعتقال القيادي في الهيئة قاسم مصلح، والذي هددت فصائل في الحشد باقتحام مقر رئيس الوزراء على خلفية احتجاز القيادي. وقالت مصادر سياسية لـ(المدى) ان حضور الكاظمي هو “ضمن سياسة الاحتواء” التي أعلن عنها مؤخرا، لضمان عدم حصول اي مشاكل قبل الانتخابات المقرر اجراؤها في تشرين الاول المقبل.

حملة مقاطعة

وحدث جدال حول ظهور رئيس الوزراء في الاستعراض الذي جرى في معسكر اشرف في ديالى- الخالص (55 كم شمال بغداد)، بسبب حملة المقاطعة من الوية العتبة وسرايا السلام.

وبحسب المصادر فان فرقة الامام علي القتالية التابعة للعتبة العلوية ولواء انصار المرجعية التابع لمعتمد المرجعية في المثنى قررا المقاطعة قبل ساعات من الاستعراض الذي كان من المفترض اجراؤه في 12 حزيران الماضي- ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي. والقرار تم اتخاذه خلال اجتماع عقد قرب الحرم العلوي في مدينة النجف ضم قائدي التشكيلين، بحجة “تزايد الاصابات بالموجة الثالثة من فايروس كورونا”.

لكن خلفية القرار الذي لحقته بعد ذلك 5 فصائل اخرى في تعليق المشاركة بالاستعراض، يعود الى خلافات سابقة انتهت الى “انفكاك” 4 الوية من العتبات.

وقتذاك قالت مصادر لـ(المدى) ان فرقة العباس، وفرقة الامام علي القتالية، ولوائي الله اكبر وانصار المرجعية، انشقوا عن الهيئة “بسبب تحول الهيئة الى دائرة ايرانية”.

واعتبر حينها تعيين عبد العزيز المحمداوي “ابو فدك” بديلا عن ابو مهدي المهندس، انتصارا للجناح الايراني في الحشد، حيث كانت فصائل العتبة ترغب ببعض المواقع.

وقالت الفصائل الاربعة المنشقة آنذاك في بيان مشترك، إنها ليست ضد اي جهة لكنها “تسعى لتصحيح بعض المسارات”، مشيرة الى ان انفكاكها جاء بموافقة مرجعية النجف.

ونفس هذه الفصائل الاربعة التي يقدر عددها بنحو 20 الف عنصر، بالإضافة الى 3 الوية تابعة لسرايا السلام المحسوبة على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يقدر عددها بنحو 15 الف عنصر، لم تشارك في الاستعراض.

ويتألف الحشد من نحو 119 فصيلاً، بينها 67 فصيلاً شيعياً، والأخرى سنية وتابعة للأقليات. ويبلغ عدد الفصائل التي توصف بـ”الولائية” نحو 44 فصيلا ويقدر اعدادهم بنحو 70 الف عنصر. وتتهم بعض الفصائل بالوقوف وراء عمليات استهداف المعسكرات والبعثات الدبلوماسية بـ”الكاتيوشا” والطائرات المسيرة التي استعرض الحشد جزءا منها وكان بعضها يحمل “صواريخ ذكية”.

وجرى الاستعراض بعد ساعات فقط من اسقاط 3 مسيرات قذائف على منطقة تبعد 3 كليومترات فقط من مبنى القنصلية الاميريكة في اربيل.

وظهرت في استعراض الحشد 6 انواع من المدرعات، اغلبها ايرانية الصنع، و3 انواع من الراجمات، و3 انواع من الصواريخ، ومدافع مقاومة للدروع.

قطع الفتنة

بدوره قال فادي الشمري وهو قيادي في تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، ان حضور الكاظمي للاستعراض هو “لقطع الفتنة”. واضاف الشمري في اتصال مع (المدى) ان “تواجد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الاستعراض جاء لمنع دق إسفين بين القائد العام والحشد”، وبان “المشاكل يمكن حلها”. واعتبر القيادي في الحكمة ان الانباء عن وجود اعتراضات وانشقاق داخل الحشد هي “مشاكل اعتيادية تحدث باي مؤسسة عراقية خصوصا اذا كانت فتية التشكيل”. وفي ايار الماضي، كانت فصائل معروفة داخل الحشد، مثل كتائب الامام علي قد اجرت استعراضا على بوابة المنطقة الخضراء وهددت باقتحام مكتب رئيس الوزراء على خلفية اعتقال قاسم مصلح.

كما هدد القيادي في كتائب حزب الله ابو علي العسكري –احد فصائل الحشد- في وقت سابق بقطع اذني الكاظمي، على خلفية اعتقال احد قيادات الحشد المتهم بقصف المنطقة الخضراء.

وتصف اغلب الفصائل الموالية لايران، رئيس الوزراء بـ”كاظمي الغدر” في اشارة الى اتهامه بحادث مقتل ابو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني.

لكن الشمري وصف الخروقات التي تجري داخل الهيئة بانها “فريدة” ولا تؤثر على عمل هيئة الحشد الشعبي.

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