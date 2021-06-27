الديمقراطي يعلق على هجمات أربيل: يحـاولـون التـأثـيـر عـلـى الأمــن

اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس السبت، أن تكرار الهجمات على البعثات الأجنبية في أربيل يهدف إلى التأثير على استقرار كردستان. وقال النائب عن الحزب شيروان دوبرداني، إن “الاستهداف الأخير في أربيل، يأتي ضمن محاولات تصعيدية للنيل من استقرار اقليم كردستان”.

وأضاف دوبرداني، في حديث لـ (المدى)، أن “هذه الهجمات تقف بالخلف منها مجاميع ارهابية قد تكون مدعومة من ميليشيات او تنفذ مخططات لدول اقليمية بهدف التأثير على نجاحات اقليم كردستان وزعزعة امنه واستقراره”.

ودعا النائب الحكومة الاتحادية، إلى “التدخل والكشف عن تلك المجاميع التي تستهدف بين الحين والآخر اقليم كردستان وتحديدا عاصمته أربيل”.

وفي ذات السياق نقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر أمنية، أن الاستهداف الاخير الذي تعرضت له اربيل تم عبر ثلاث طائرات مسيرة طال موقعا قرب مبنى القنصلية الأميركية الجديد في المحافظة.

وأوضح المسؤول، أن “هجومين مشابهين وقعا قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل”.

ووقع هجوم على قرية براغ والتي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية في أربيل بطائرات مسيرة، صباح أمس.

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